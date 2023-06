BLOGI | Euroopa kolmas. Nelli Differt võitis 32-aastaselt elu esimese täiskasvanute medali!

Ka mullusel MM-il oli Differt parim eestlanna, kuid toona jõudis ta ainsana veerandfinaali. Kadettide, juunioride ja U23 tiitlivõistlustelt on tal kaks kulda, kolm hõbedat ja kaks pronksi. Mullu antud intervjuus tõdes Differt, et tema aeg alles tuleb. „Mõtteid, et kaua ma enam jõuan, on pähe tulnud küll, kuid pole osanud rongilt maha hüpata. Praegu tundub, et olen õigesti teinud. Iga asi juhtub ju omal ajal või natuke hiljem,“ lausus ta toona.