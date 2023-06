„Ta oksendas käekotti.“ Humoorikas paljastus Manchester City tiitlipidustuste kohta.

Inglismaa kõrgliiga, FA karika ja Meistrite liiga võitnud City meeskond tähistas mitmeid päevi ajaloolist tiitlivõitu. Pidustuse dirigendi rolli võttis endale Jack Grealish , kellest on sotsiaalmeediasse laekunud rohkelt kõnekaid postitusi. Väidetavalt ei maganud mees paar päeva ning pidutses Istanbulis, Ibizal ja Manchesteris.

Lõbutsemise juures on suurt rolli mänginud alkohol. See on tekitanud nii mitmeidki ebameeldivaid intsidente.