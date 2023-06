Soomlane astub varalahkunud Craig Breeni kingadesse

Juba varasemalt on spekuleeritud, et Hyundai teeb taolise vangerduse. Pole teada, kas Suninen kihutab tehasetiimi Rally1 masina roolis ka teistel etappidel.

„See on suurepärane võimalus naasta tippklassi ning olen sellest puudust tundnud. Eesti ja Soome on minu jaoks olnud varasemalt head rallid, kuid auto ja hübriidsüsteemi tundma õppimine väheste testivõimaluste juures on suur väljakutse,“ ütles soomlane pressiteate vahendusel.

Ta lisas: „Mõlemat rallit tuntakse sprindirallidena, kus heade tulemuste saavutamiseks on vaja 110% enesekindlust ja esimesest kurvist alates vaja gaas põhjas hoida. See nõuab minult palju kannatust. Minu eesmärk on õppida autot samm-sammult tundma ning näidata järk-järgult kiiremat tempot, et tuua meeskonnale häid punkte.“