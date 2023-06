Risto Lillemets kaotas kaugushüppes kõvasti punkte

Kümnevõistluse stardinimekirjas on kõige tugevama isikliku rekordiga kodupubliku ees võistlev valitsev Euroopa meister Niklas Kaul (8691 p). Kokku on osalejate nimekirjas 16 meest, kellest kaheksa isiklik rekord on parem kui 8000 punkti. Samaaegselt toimub ka seitsmevõistlus, kus suurima staarina on kohal valitsev Euroopa ja maailmameister Nafissatou Thiam, kelle isiklik rekord on 7013 punkti.