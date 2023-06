Risto Lillemets kaotab Ratingenis rekordigraafikule rohkem kui 200 punktiga

Lillemetsa kasin võistlus jätkus ka kettaheiteringis, kus eestlane sai parimal katsel kirja 41.97, mis on veidi alla viie meetri kehvem mehe isiklikust rekordist. Võrdluses isikliku rekordi graafikuga, kus Lillemets heitis 43.11, tähendas see tulemus taas punktide kaotust. Seitsme ala järel kaotab 7950 punkti suunas liikuv Lillemets rekordiseeriale juba 205 punktiga. Liidriks tõusis Niklas Kaul, kes edestab Urenat ja Taami vastavalt 14 ja 24 punktiga. Risto Lillemets on kümnendal kohal.