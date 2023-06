Janika Lõiv pälvis hooaja kolmandal MK-etapil lühirajasõidus 13. koha

Lõiv jäi võitjale alla 45 sekundiga. „Otsustasin viimasel hetkel minna võistlema ühe amordilise rattaga, sest Leogangi rajal on väga palju tõuse. Arvan, et tegin õige otsuse, aga eks pühapäeval ole näha,“ rääkis Lõiv võistluse järel. „Igal juhul oli tõusudel tunda, et liigun edasi päris kenasti. Alguses ei läinud muidugi jälle kõik nii nagu planeerisin, aga kokkuvõttes sain pühapäevaks teisest reast stardi, mis mulle meeldib.“