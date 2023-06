Relvaga „mänginud“ NBA superstaarile määrati karm mängukeeld

Memphise staarmängija lubas, et õpib oma vigadest, kui talle määrati mõnu kuu eest striptiisiklubis relvaga vehkimise eest kaheksamänguline võistluskeeld.

Seda pole siiski juhtunud, sest kaks kuud hiljem sattus Morant taaskord skandaali, kui tõmbas sõbra sotsiaalmeedia kontol taas tulirelva välja.

NBA tegevjuht Adam Silver rääkis juuni alguses, et on tagamängijas väga pettunud. Nüüd teatas liiga, et Morantile on määratud 25-mänguline võistluskeeld.

„Ja Moranti otsus taas tulirelva sotsiaalmeedias näidata on murettekitav ja häiriv, arvestades tema sarnast käitumist märtsis, mille eest ta juba kaheksamängulise keelu sai,“ avaldas Silver pressiteates.

Ta lisas: „Usume, et 25-mänguline keeld on asjakohane ja teeb selgeks, et relvadega hoolimatut ja vastutustundetut käitumist ei sallita.“

Sündmust on kommenteerinud ka korvpallistaar ise, kes vabandab kõigi poolehoidjate ees ning lubab, et saab paremaks inimeseks.

„Mul on olnud aega järele mõelda ja mõista, kui palju valu ma olen põhjustanud. Ma tahan vabandada NBA, Grizzliesi, oma meeskonnakaaslaste ja Memphise linna ees. Loodan, et annate mulle võimaluse aja jooksul näidata, et olen parem mees,“ palus Morant andestust.

Morant sõlmis eelmise aasta juulis Memphisega viieaastase lepingu, mille koguväärtus küündib 213 miljoni dollarini.