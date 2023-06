Soome teenis väärt võidu ja tõusis alagrupi liidriks

Teist poolaega alustas paremini Sloveenia koondis. Kohtumise 56. minutil avanes imeline võimalus Petar Stojanovicil, kuid tema üritusele sai sõrmed vahele Soome puurilukk Lukas Hradecky. Soome ootas kannatlikult ja distsiplineeritult kaitses mängides oma võimalusi ning peagi tõi see neile ka edu. Matši 64. minutil oli taaskord aktsioonis Pukki, kelle täpse söödu järel Oliver Antman põhjanaabrid 2 : 0 juhtima viis. Sloveenid üritasid kõigest väest Soome väravalukku lahti muukida, kuid täna see ei õnnestunud. Lõpuvile kõlades ilutses tablool kodumeeskonna 2 : 0 võidutulemus, millega tõusti alagrupi virtuaalseks liidriks.