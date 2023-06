Eesti U-19 jalgpallikoondis korraldas Lätile sauna. „Poisid väärivad kiitust“

Indermitte sõnul oli tänases mängus edu võti efektiivne ründetegevus. „Suutsime väga hästi oma rünnakuid lahendada ja head käigud üles leida. Kui vastane saab punase kaardi ja peab kümnekesi oma väljakupoolel olema, ei ole seda blokki tihtilugu olenemata vastase tasemest lihtne lahti murda. Poisid said sellega väga hästi hakkama ja väärivad selle eest kiitust,“ tunnustas Indermitte Eesti noormehi. „Riietusruumis tänasin neid esmalt oma esimese võidu eest noortekoondise peatreenerina. See võit andis meile võimaluse viimasest mängust midagi loota – eks ole näha, kuidas Läti ja Soome omavahel mängivad. Pilvedesse ei tasu kindlasti tõusta: ülehomme on vaja Leedu vastu näidata head ja tulemuslikku mängu,“ lisas Indermitte.