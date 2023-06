DELFI BAKUUS | Pass, õlu, president ja jalgpall. Tähelepanekuid Bakuust enne Eesti jalgpallikoondise tähtsat valikmängu

Kaukaasiast on eestlastele eelkõige tuttav Gruusia ja seal on paljud eestlased ka käinud. On neidki, kes jõudnud naaberriiki Armeeniasse. Nende kõrval asuvasse Aserbaidžaani satub eestlasi juba harvem. Viimastel aastatel on Aserbaidžaan spordi kaudu (vormel 1 etapp, jalgpalli EM-i mängud, Euroopa liiga finaal) püüdnud osta läänemaailma positiivset tähelepanu. Milline näeb Bakuu välja jalgpalli vaatama tulnud eestlase silmade läbi? Mille omapärasega tuleb arvestada?