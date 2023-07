OTSEBLOGI | Lõuna-Eesti ralli, kaasa lööb ka Ott Tänak. Kas ainult testisõit või läheb võidusõiduks?

Ühepäevasele kruusarallile antakse start laupäeval, 8. juulil kell 10.30 Haanja Puhke- ja Spordikeskuses asuvast hoolduspargist. Võistlustrassi pikkuseks on korraldajad planeeritud 171,12 km, millest kiiruskatsed moodustavad 68,43 km. Kokku on kavas 9 kiiruskatset, millest korduvate lisakatsete arv on 3.

„Tänavune Lõuna-Eesti ralli toimub sarnase kontseptsiooniga nagu 2020. aastal sõidetud Kehala Mini-ralli, mis ralli kogukonna poolt soojalt vastu võeti. Võistlejatel tuleb läbida 3 erinevat kiiruskatset 3 korda, ehk siis kokku on kavas 9 kiiruskatset. Antud formaat on väga heaks võimaluseks kõigile, kes soovivad enne Rally Estoniat kiiretel kruusateedel käe soojaks saada ja võistlusmasinad täpseks seadistada,“ selgitas ta.



Pealtvaatajad on oodatud nii hooldusparki kui ka katsetele. „Tänu ralli kompaktsusele on võistlus hästi jälgitav ka pealtvaatajatele. Loome ralli veebilehele eraldi pealtvaatajate sektsiooni, kust leiab lihtsa vaevaga omale sobiva pealtvaatamiskoha ning katsetele navigeerimine on vaid nupuvajutuse kaugusel. Võistluse hoolduspark asub kaunis Haanja Puhke- ja Spordikeskuses, kuhu pääseb sisse kogu võistluse jooksul tasuta,“ ütles Müürsepp.