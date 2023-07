OTSEBLOGI JA FOTOD | Tänak edestab Lõuna-Eesti ralli esimeste katsete järel Sunineni kindlalt

Ühepäevase kruusaralli kiiruskatsete pikkus on 68,43 km. Kolme katset läbitakse kolmel korral, kokku on seega kavas 9 kiiruskatset.

Kolme kiiruskatse järel on kindel liider Ott Tänak (Ford Puma Rally1), kellele järgneb 18,1 sekundilise kaotusega Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally1). Kolmas on Robert Virves (Ford Fiesta Rally2), kes jääb Tänakule alla 51,5 sekundiga.

„Tänavune Lõuna-Eesti ralli toimub sarnase kontseptsiooniga nagu 2020. aastal sõidetud Kehala Mini-ralli, mis ralli kogukonna poolt soojalt vastu võeti. Võistlejatel tuleb läbida 3 erinevat kiiruskatset 3 korda, ehk siis kokku on kavas 9 kiiruskatset. Antud formaat on väga heaks võimaluseks kõigile, kes soovivad enne Rally Estoniat kiiretel kruusateedel käe soojaks saada ja võistlusmasinad täpseks seadistada,“ selgitas ta.



Pealtvaatajad on oodatud nii hooldusparki kui ka katsetele. „Tänu ralli kompaktsusele on võistlus hästi jälgitav ka pealtvaatajatele. Loome ralli veebilehele eraldi pealtvaatajate sektsiooni, kust leiab lihtsa vaevaga omale sobiva pealtvaatamiskoha ning katsetele navigeerimine on vaid nupuvajutuse kaugusel. Võistluse hoolduspark asub kaunis Haanja Puhke- ja Spordikeskuses, kuhu pääseb sisse kogu võistluse jooksul tasuta,“ ütles Müürsepp.