Võimsa stardinimekirjaga Simple Sessionile tuleb palju X-Mängude staare ja olümpialasi

Mõlemal alal võistleb Simple Sessionil ka Eesti ekstreemsportlaste paremik, kelle jaoks on see üks käegakatsutavamaid tippvõistlusi, kus kaasa lüüa. 2020. aastast on nii BMX kui ka rulasõit olümpiamängude kavas kuna mõlema ala populaarsus on maailmas viimaste kümnenditega hüppeliselt kasvanud. See toob publikut ja köidab igas vanuses pealtvaatajaid. Järgmisena näeb neid alasid taas 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel.