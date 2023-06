Kylian Mbappe PSG pahandamisest: ma ei arvanud, et üks kiri võib tappa kedagi

24-aastase ründaja praegune kontraht PSG-ga kehtib 2024. aasta suveni. Lepingut on võimalust hooaja võrra pikendada. Prantsusmaa meedia teatas aga sel nädalal, et Mbappe saatis klubile kirja, kus andis mõista, et jätkab järgmisel hooajal veel meeskonnas, aga seejärel enam lepingut ei pikenda.

Rahvusvahelise meedia teatel PSG-le praegune olukord aga ei sobi. Klubi soovib eelkõige mängijaga lepingut pikendada, kuid kui see ei õnnestu, siis tahetakse Mbappe sel suvel rahaks teha. Statistikaportaali Transfermarkt teatel on ründaja turuväärtus praegu 180 miljonit eurot. Brittide Sportsmail vahendab, et klubi „tunneb end reedetuna“ Mbappe soovist järgmisel suvel tööandjat vahendada. Kui Mbappe leping 2024. aasta juunis lõppeb, on ta vabaagent.

Neljapäeval käis Mbappe pressikonverentsil (Prantsusmaa jalgpallikoondis peab reedel EM-valikmängu Gibraltari vastu - K.R.), kus temalt mõistagi uuriti ka PSG-s toimuva kohta.

„Praegu on mul ainult üks valik: jätkata PSG-s. Plaanin hooaja alguses seal olla,“ rääkis prantslane, keda üllatas tema kirjale järgnenud vastukaja. „Ma ei arvanud, et solvan kedagi. Saatsin lihtsalt ühe kirja. Ma ei teadnud, et kiri võib tappa kedagi. Mind ei huvita need reaktsioonid.“

„Siin ei ole midagi seletada. Inimesed võivad rääkida ja kritiseerida, aga tean, mida teen ja ütlen, mida ütlen. Inimestel pole kogu informatsiooni,“ jätkas ründaja. „Saatsin kirja, aga see oli mõnda aega tagasi, mitte praeguse koondisepausi ajal. Ma ei pea midagi põhjendama. Mul on omad põhjused ja nagu ütlesin, minu praegune ainus valik on PSG-s jätkata.“