Eesti korvpallikoondises debüteeriva ameeriklase vanem vend treenib samuti Maarjamaal ja seda hoopis teisel alal

Peteri jutust tuli välja, et Eestis viibib ka tema vanem vend Carsten. Tallinna sõudeklubi vedav Mihkel Klementsov tõdes, et tõepoolest tuli mõned päevad tagasi nende juurde ameeriklane, kes soovis nende juures trenni teha. „Ta võttis ühendust ühe meie endise sõudja kaudu ja järgmine päev oli trennis. Mees ütles, et sooviks läbi suve treenida,“ sõnas Klementsov.

23-aastane Carsten Carey tegeles noorena nii krossijooksu kui ka korvpalliga, ent pärast keskkooli hüppas ta sõudepaati. Viimati esindas ta Dartmouthi kolledžit, ent internet tema tasemest ja tulemustest väga suurt selgust ei anna.

Klementsovgi pole mõne päevaga head pilti ette saanud. „203 cm pikkune vend. Mingid eeldused on tal olemas, sest tal on pikkust, jõudu ja vastupidavust. Kuna ta on ainult 23-aastane, siis kõva tööga on kõik võimalik,“ lausus ta.

Sellest on veel vara rääkida, kas nii nagu noorem vend võiks ka tema olla tulevikus Eesti koondislane. Meie sõudeliit sai alles siinkirjutajalt teada, et siinsetel vetel rassib Eesti juurtega ameeriklane.

Klementsovi sõnul pole Eesti koondise esindamine ameeriklasega veel jutuks tulnud. „Meil on väga selge süsteem, kuidas koondisesse saada. Sellest ei piisa, et lihtsalt tuled. On kindlad normatiivid ja oma taset pead näitama tulemustega. Aga vaevalt keegi talle kätt enne paneks, kui on taset,“ rääkis klubijuht.

Aga kui tavapärane on see, et Eesti sõudeklubi uksest astub sisse välismaalasest sportlane. „Tallinnas on üsna tavapärane. Meil on praegu inimesi Inglismaalt, Prantsusmaalt ja varsti tuleb juurde Iirimaalt. Aga nende puhul on tegu pigem harrastajate, mitte tugevate sõudjatega,“ kinnitas Klementsov, et Tallinna sõudeelu käib täie hooga.