Euroliiga uueks tegevjuhiks sai Žalgirise peadirektor, kes nagu eelminegi juht toetab Dubaisse uue klubi loomist

„Praegu mängitakse hooaja jooksul 90 mängu. Peame leidma selles tasakaalu. Puhtalt ärilises plaanis ütleksin, et peame laienema, aga tuleb vaadata mängijate, treenerite ning ka fännide vaatest. Praegu on väga palju kohtumisi: ühel päeval Euroliiga, järgmisel kohalik meistriliiga. Laienemine on vajalik, sest meil on väga hea toode, aga peame vaatama, et keegi sellega haiget ei saaks. Peame aitama mängijaid ning fänne, kelle jaoks seda kõike teemegi.“

Motiejunas tunnistas samas intervjuus, et ta ei oleks vastu Dubaisse uue klubi loomisele. „Olen varasemaltki öelnud: mulle meeldis see reis, mis Dubais korraldati. Meile näidati kohalikku spordihalli ning nägime, kes on selle projekti taga. Paistab, et sel on potentsiaali ning peame kõik läbi analüüsima,“ sõnas ta. „Tšarterlennuga tuleb lihtsalt paar tundi kauem lennata, aga ma ei näe selles probleemi. Dubais on vägev areen, suurepärased tingimused ja kõikide tiimide eest hoolitsetaks korralikult. Sellel on palju kasutegureid ning kui öelda „ei“ lihtsalt põhjusel, et lennureis muutub paar tundi pikemaks, siis see pole minu jaoks väga mõistlik argument.“