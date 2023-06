Serbia kõrgliigast lahkunud Mark Oliver Roosnupp taasliitus Levadiaga

Roosnupp siirdus jaanuaris Levadiast Serbia kõrgliigaklubisse Kruševaci Napredak, sõlmides klubiga poolteist aastat pika lepingu. Juunis teatas lõppenud hooajal üheksanda koha saanud Napredak, et eestlasega on koostöö lõpetatud.

„Mul on hea meel kodus tagasi olla,“ sõnas jalgpallur Levadia pressiteate vahendusel. „Vahepealne periood Serbias oli väga õpetlik ja olen tagasi tugevamana, et aidata meeskonnal saavutada püstitatud eesmärgid. Meeskonda sulandumine läks väga lihtsasti, sest kõik on väga kokkuhoidvad ja toetavad. Usun, et suudame püstitatud eesmärgid saavutada!“