VIDEO | Lionel Messi lõi karjääri kõige kiirema värava ja aitas Argentina järjekordse võiduni

CNN tõi välja, et Messi on löönud värava kõikidel mänguminutitel peale kohtumise avaminuti. Enim väravaid on ta kirja saanud matšide 87. minutil (16). Seni on suutnud kolm mängijat jalgpalliajaloos lüüa vähemalt ühe värava kohtumise igal minutil. Sellega on hakkama saanud portugallane Cristiano Ronaldo, uruguaylane Luis Suarez ja nüüdseks karjääri lõpetanud rootslane Zlatan Ibrahimovic. Täpsustuseks: jutt käib normaalaja minutitest ehk 1. - 90. minutini.