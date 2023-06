Meedia: Barcelona suurim täht Nikola Mirotic lahkub klubist

Kuigi hispaanlasel on Barcelonaga veel kaks aastat lepingut järel, teatas neljapäeval kohalik väljaanne TV3, et klubi on otsustanud Miroticiga lepingu lõpetada ning on sellest ka mängijale teada andnud. BasketNewsi teatel pidi algselt Mirotic osalema tänasel finaalieelsel pressikonverentsil (Barcelona alustab reedel Hispaania meistrivõistluste finaalseeriat Madridi Reali vastu - K.R.), kuid tema asemel tuli peatreener Šarunas Jasikeviciuse kõrval üritusele hoopis Alex Abrines.