Uue spordiala ette võtnud Sanna Marin sai kogenud treenerilt kiita: ta on väga heas vormis

„Sanna on imeline spordinaine. Ta on mänginud korvpalli ja tegelenud teiste aladega. Palli (liikumise) tajumine on väga oluline ning tänu korvpallile mõistab ta seda hästi,“ jätkas Hedman, kes kiitis soomlanna entusiasmi ja füüsilist vormi. „Ta on peaministrina leidnud aega oma keha eest hoolitsemiseks ning on väga heas vormis.“