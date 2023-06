Manchester United jahib Chelsea tähtmängijat, Londoni klubi lükkas esimese pakkumise tagasi

Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano teatel on United valmistamas ette uut pakkumist. Mis summa osas, pole teada. 24-aastane Mason Mount on valmis Manchesteri tiimiga liituma, kui kaks klubi ülemineku tingimustes omavahel kokkuleppele saavad.

Mounti leping Chelseaga kehtib 2024. aasta suveni. Ründav poolkaitsja kasvas üles Chelsea noorteakadeemias ning on esindusklubi liige olnud alates 2017. aastast. Chelsea särgis on inglane 195 mänguga löönud 33 väravat ja jaganud 33 resultatiivset söötu. Inglismaa koondise eest on tal kirjas 36 mängu ning viis tabamust.