Meedia: M-Sport saab üheks MM-ralliks uue sõitja

Heller rääkis juba kevadel, et tema soov on end proovile panna ka Rally1 autos. Tšiili portaali +Motor teatel on rallisõitja tänavusel kodusel MM-etapil saamas võimalust ja seda M-Sporti tiimis Ford Puma Rally1 masinaga.

M-Sporti põhisõitjad on Ott Tänak ja Pierre-Louis Loubet. Lisaks on võimalus Briti meeskonna autot rentida erasõitjatel. Näiteks järgmisel nädalal toimuval Keenia rallil on taas stardis Kreeka ärimees Jourdan Serderidis.

„Minu unistus on alati olnud sõita MM-sarjas tippautoga. Oleme selle projekti nimel tööd alustanud ning vaatame, mida tulevikus teha õnnestub,“ vahendas Rallit.fi Helleri öeldud Tšiili meediale. „Olen MM-etappidel võistelnud ning mul on vajalikud kontaktid olemas. Tean õigeid inimesi, et asi toimima panna. Teame, et see ei saa olema lihtne, aga see on saavutatav.“