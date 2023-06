Käsipalli Meistrite liiga kulmineerub nädalavahetusel Kölnis. „Formaat on selline, et kõike võib juhtuda“

Kui laupäevased matšid on kõigile soovijatele nähtavad EHFTV lehel, siis pühapäevased kohtumised toob käsipalli fännile kohale ERR, näidates pronksimängu oma spordiportaalis ning finaali ETV2 vahendusel.

Nädalavahetuse eel tuleb suurimaks kullafavoriidiks pidada kindlasti FC Barcelonat, kes läbis alagrupifaasi kaotuseta ning alistas veerandfinaalides kindlalt taanlaste GOG. Statistikast eralduvad hispaanlased teistest just sunnitud pallikaotuste osas, millele järgnevad ohtrad kiirrünnakud ning turniiri kiireim käsipall. Kataloonia tiim teeb mängu jooksul keskmiselt 58 rünnakut, mis asetab nad kindlalt selle edetabeli tippu.

„FC Barcelona alustab laupäeval poolfinaale samast positsioonist, kust nad juba mitmed viimased korrad olnud on. Nende komplekteeritus, kus igale positsioonile on kaks võrdset meest, annab neile favoriidi staatuse. Kuid finaalturniiri formaat on selline, kus kõike võib juhtuda. Üks eksimus ja hakkadki juba kohvreid pakkima ning kuld riputatakse kellegi teise kaela,“ kommenteeris HK Kehra peatreener Janar Mägi.

Hispaanlaste vastane esimeses poolfinaalis on Saksamaa klubi SC Magdeburg, kes lõpetas põhiturniiril alagrupis teisena, võites üheksa mängu neljateistkümnest. Veerandfinaalides alistati kahe mängu kokkuvõttes põnevates kohtumistes Poola klubi Orlen Wisla Plock 52:50. Sakslased on Barcelonaga kohtunud kahes viimases Super Globe-i kullamängus ning siis on peale jäänud Magdeburg. Statistiliselt eristuvad nad karistusvisete osas, kus realiseerimine ning väravavahtide tõrjeprotsent vastaste seitsme meetri visetel on neil turniiri parim. Tiim on kannatanud palju vigastuste all.