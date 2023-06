Simple Sessioni korraldaja meenutab varalahkunud X-Mängude võitjat: „Ülimalt positiivse ellusuhtumisega. Pat meeldis kõigile“

Tallinnas võistlemas on Casey käinud kaheksa korda järjest aastatel 2011-2018, mis näitab, et Simple Session oma korraldusega sümpatiseeris ameeriklasele väga. 2014. aastal võitis ta siin ka pronksmedali. „Kõikidel aastatel sõitis Pat ülihästi ja kõrgetele kohtadele ning oli suur publiku lemmik,“ lisas Kalmre.

Distsipliinide ampluaa ja neis saavutatud taseme poolest oli Casey üks mitmekülgsemaid BMX-rattureid läbi aegade. „Pat oskas sõita absoluutselt kõike - dirt jump'e ja trail'i, park'i, bowl‘i ja street'i ning seda kõike kokku kombineerida. Selliseid sõitjaid on väga vähe,“ sõnas Kalmre ning iseloomustas Casey't inimesena:

„Ratta seljas oli Pat samas ülimalt järjekindel, võimas, tugev ja töökas. Ei andnud milleski alla. Ta võis näiteks ühte ülikeerulist trikki päev otsa filmida, et see lõpuks filmiprojekti purki saada, hoolimata, et selleks ajaks oli keha täiesti katki.“