U19 jalgpallikoondis alustas Balti turniiri napi kaotusega. „Kaugel polnud ka see, et oleksime ise mängu ära napsanud“

„Teine poolaeg läks arusaadavalt nii vahetusi kui mängijate füüsist silmas pidades lahtisemaks. Suures pildis oli võrdne mäng, kus mõlemal poolel oli häid võimalusi,“ rääkis Indermitte. „Mul ei ole poistele midagi ette heita: nad tõesti tahtsid ja töötasid palju. Ma arvan, et viik oleks olnud igati aus tulemus, aga kaugel ei olnud ka see, et oleksime ise mängu ära napsanud. See on jalgpalli võlu ja valu, aga kahjuks läks täna nii.“