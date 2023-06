KUULA | Kirsipuu käesolevast rattahooajast: Kes Eesti proffidest on olnud tasemel, kes peab peeglisse vaatama?

Esmalt Tartu 2024 Cycling Teami tegemistest, kelle spordidirektorina Kirsipuu tegutseb. Mõned ilusad sähvatused on sekka sadanud, aga üldiselt kulgeb hooaeg keeruliselt. Pitsitavad mured meeskonna eelarvega ja selles osas üleskutse kuulajatele – kellel on tahtmist ja võimalust Eesti rattatiimile õlga alla panna, tehke seda. Iga abi on teretulnud.