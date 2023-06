„Uskumatu, ebareaalne!“ Võõrsil Hollandi kotti pannud Horvaatia seisab ajaloolise tiitli lävel

Horvaatia oli võidus kinni ka 90 minuti möödudes, kuid normaalaja kuuendal üleminutil lõi Noa Lang tabloole 2 : 2 viigi. 98. mänguminutil läks Horvaatia juhtima Bruno Petkovici tabamusest ning et kõik kindel oleks, virutas Luka Modric 116. minutil ka penalti sisse.

„See on võit Horvaatia inimestele. Alistasime Hollandi nende ende fännide ees. Horvaatial on veel üks medal,“ ütles peatreener Zlatko Dalic vahetult peale lõpuvilet Horvaatia Nova TV-le, vahendab BBC Sport.

„See on uskumatu, ebareaalne, aga nad väärivad seda. See võit läheb kahtlemata ajalukku!“

Horvaatia on ühe võidu kaugusel suurest tiitlist olnud varemgi, kui 2018. aasta MM-i finaalis kaotati Prantsusmaale 2 : 4.

„Meil on pronks (2022 Katarist) ja hõbe. Lähme toome ka kulla ära, et see lugu lõpetada!“ lisas Dalic.