Austraalia tennisetäht tunnistas, et mõtles pärast Wimbledonis kaotamist enesetapule

Kyrgiose puhul ei tea viimasel ajal kunagi, kui kaugele ta suure slämmi turniiril purjetada võib, sest tegu on ühe andekaima mängijaga tuuri peal. Paraku saavad sisemised deemonid mehest enamasti võitu ning me loeme Kyrgiosest rohkem „tennisemaailma pahapoisist“ kui super turniiri teinud mängijast.

Neli aastat tagasi Wimbledoni teises ringis toimunud mäng oli tuline ja skandaalne nagu mitmed Kyrgiose matšid. Teisel pool võrku seisis Rafael Nadal, kes sai kolmandas setis palliga valusalt rindu. Kyrgios tunnistas, et lõi hispaanlast meelega.

Sel turniiril võis Kyrgiost näha paremal käel kandmas varrukat, mis, nagu ta on värskelt tunnistanud, peitis tema enesevigastamise arme.

„Kaotasin Wimbledonis. Ärkasin üles ja mu isa istus voodi peal, lahistades nutta. See oli mu jaoks suur äratuskell. Mõtlesin, et ma ei saa seda enam edasi teha. Lõpetasin Londoni psühhiaatriahaiglas, et oma probleemides selgust saada.“