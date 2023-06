Aprillis levis spordirahva hulgas ärev uudis, et loodav valitsuskoalitsioon soovib keelustada hasart- ja veebiennustusmängude reklaamid. Eesti spordile tähendanuks see rahaliselt suurt kaotust. Eriti tugeva löögi alla oleksid sattunud pallimänguvõistkonnad, mis tuginevad paljuski just selliste ettevõtete toele. Kultuuriminister Heidy Purga sõnul pole aga enam põhjust muret tunda.