Tänaku seadistus pani Neuville'i kiirusele põntsu: Lappiga on meil sarnasem filosoofia

Eelmistel hooaegadel koos Ott Tänakuga Hyundais sõitnud Neuville'i hinnangul olid nende sõidustiilid lihtsalt liiga erinevad ja see pärssis ka arendustegevust.

„Ma õppisin Tänakult palju ja see puudutas ka tehnilist poolt, aga paraku oli meie sõidustiil erinev. Esapekkaga on meil sarnasem filosoofia ja ma arvan, et liigume õiges suunas,“ lisas ta.