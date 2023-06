DELFI VIDEO | Korvpallikoondislane Mait Peterson: sain Itaalia esiliigas aru, et pean enda mängu kallal veel töötama

Peterson on viimastel hooaegadel mänginud Moncada Energy Agrigento meeskonnas, mis tunamulle mängis Itaalia tugevuselt kolmandas liigas ning mullu esiliigas. Keskmängija sai keskmiselt 14 minutit, mille jooksul ta viskas kolm punkti ja võttis kaks lauda. „Sai proovitud. Oli häid ja natuke halvemaid kogemusi, kus sain aru, et pean mängu kallal tööd tegema,“ vaatas ta tagasi lõppenud hooajale.

Petersoni sõnul oli koondisekutse meeldiv üllatus. „See on suur kogemus. Saan tasemel noorte kuttidega mängida Soome, Läti ja Filipiinide vastu. Seda kogemust tahaks igaüks,“ rääkis Peterson, kelle järgmise hooaja plaanid on lahtised. „Jään vastu võlgu. Suvel olen Eestis ja veedan võimalikult palju aega perega. Järgmise aasta osas midagi täpset pole. Tean, et reeglid esiliigas muutuvad. Mul jäi üks noore aasta Itaalia järgi, aga tipptiimid ei pea enam noori pingil hoidma. See teeb mu valikud kitsamaks. Eks näis, mis pakkumised suvel tulevad.“