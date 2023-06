DELFI VIDEO | Värske Eesti korvpallikoondislane Johannes Kirsipuu: olen see vend, kes toob platsile energiat

Kirsipuu otsustas aastaid tagasi korvpalliharidust hankida USA-s, kus ta esiteks käis keskkoolis ja mullu esindas 188 cm mängujuht NCAA üliõpilasliigas Central Arkansas Bearsi, kus ta keskmiselt viskas matšides natuke üle viie silma. „Tegelikult ootasin vähemat. Ma ei läinud sinna mõttega, et saan keskmiselt 15 minutit. Olin arvestanud, et kui ma mängu saan, siis on hästi. Mängijad sai vigastada, ise andsin hagu ja numbrid tõusid. Individuaalselt ei läinud kõige kehvemini, aga alati saaks paremini. Võistkondlikult võinuks minna paremini, aga uus on parandamise aasta,“ rääkis Kirsipuu.