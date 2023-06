Selle aasta alguses sai meie korvpalliliit ühelt teiselt kohalikult alaliidult vihje, et USA ülikoolis mängib Eesti juurtega Peter Jüri Carey, kelle ema on kunagi Rhode Islandi ülikoolis võrkpalliga tegelenud Leena Valge. Peatreener Jukka Toijala võttis kiirelt temaga ühendust ja selgus, et tal on meie koondise esindamise vastu huvi olemas. Asjad liikusid nobedalt, sest juunis alustas Carey rassimist korvpallikodus ja eeloleval suvel teeb tsenter debüüdi rahvusmeeskonnas.