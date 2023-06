Taas Otepääl: Eestis peetakse kolmandat korda suvebiatloni MM

„Suvebiatloni maailmameistrivõistluste korraldamine on meie jaoks väga oluline sündmus, kuna tegemist on tiitlivõistlustega,“ ütles Otepää suvebiatloni maailmameistrivõistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. „Suvebiatloni korraldusettepanek tehakse nö otsepakkumisena, mis näitab, et IBU usaldab Otepää korraldusmeeskonda,“ lisas Nigol.