Otse vanglast wagnerlaste sekka värvatud venelasest viiekordne maailmameister hukkus Ukraina sõjas

Mitme väljaande teatel hukkus Wagneri palgasõdurite rühmitusse kuulunud 41-aastane Barhhatov aprillis Bahmutis ühe lahingu käigus, aga uudis tema surmast jõudis meediasse alles sel nädalal. Uudist on vahendatud nii Soome kui Vene meedias ning ka rahvusvahelises portaalis Inside the Games.

Portaal Inside the Games vahendab, et venelane mõisteti mullu mais korruptsiooni ja rahapesu eest kuueks aastaks vangi. Tänavuse aasta alguses värvati ta aga Irkutski vanglast Wagneri poolt, et Barhhatov sõdiks agressorriigi poolel Ukraina vastu.