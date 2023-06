FOTOD | Uuel Hipodroomil Tuula külas peeti põnevad traavivõistlused

Kell 17 alustati kvalifikatsioonidega – esimesena startisid 2-aastased hobused, kes saavad võistlemisõiguse 1. juunist. Reginna Tooma (treener Jevgeni Ivanov), Rescator, Kung Fu Panda ja Mon’s Daybreak (treener Natalia Abdalla) ning Baciami (treener Svetlana Jegorova) läbisid kõik kvalifikatsioonijooksu edukalt. Teises kvalifikatsiooni jooksus startisid kolm 2-aastast ja üks 4-aastane hobune. Weah Vici, Twinkle Toes ja All Clear Is Given läbisid kvalifikatsiooni (treener Natalia Abdalla).