Edasipääsu jahtivas Eesti võrkpallikoondises tehti tähtsa Kuldliiga mängu eel mitu vangerdust

Kuldliigas mängiv meeste koondis läheb kell 18.00 Nitras vastamisi Slovakkiaga, kellest kodus saadi jagu 3:0. Kell 18.00 algavat mängu näeb nii ETV2 kui ERRi spordiportaali vahendusel.

Eestil on C-alagrupis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust, millega ollakse Tšehhi järel (kolm võitu ja üks kaotus) teisel kohal. Kolmas on kahe võidu ja kahe kaotusega Soome ning neljas ühe võiduga Slovakkia.

Muutusi on mõlema meeskonna koosseisudes. Eesti peatreener Alar Rikberg sõitis Slovakkiasse 12 mängijaga, eri põhjustel jäid maha Martti Juhkami, Renet Vanker ja Timo Lõhmus. Ent tagasi rivis on Märt Tammearu, keda loodetavasti saab ka platsil näha, vahendas volley.ee. „Täna siin Slovakkias tegi Märt kaasa kogu trenni samas mahus nagu kõik nurgaründajad, mängusituatsioon on kindlasti erinev, aga järk-järgult on võimalik teda ka mängudes katsetama hakata,“ ütles Rikberg.

Ka slovakkidel on võrreldes eelmise omavahelise kohtumisega koosseisus toimunud mõned muudatused, mis puudutavad nii sidemängijat kui diagonaali. „Sides on neil nüüd mänginud kogenum Filip Palgut ja diagonaalis Patrik Lamanec, keda enne meie mängu tabas kõhuhäda. Tema on viimastes mängudes olnud selgelt nende parim rünnakul. Ses osas on nad kindlasti tugevamaks läinud,“ usub juhendaja.

„Tabeliseis on selline, et kõik alagrupid on olnud üllatusi täis ja meil on esimesest viimase kohani kõik lahtine. Järgmine mänguvoor paneb juba päris palju paika, mille peale viimases voorus mäng käib – kas edasipääsu või hoopis Kuldliigasse püsimajäämise nimel. Kuni on võimalus võita ja kuhugi edasi pääseda, seni me seda ka püüame. Kui need peaksid kaduma, siis seame endale teised eesmärgid,“ lisas juhendaja.

Eesti meeskonna koosseis Slovakkia vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Valentin Kordas

Nurgaründajad: Karli Allik, Stefan Kaibald, Märt Tammearu

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter

Naised mängivad finaalturniiri korraldajaga