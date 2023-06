Jõudemonstratsiooni korraldanud Vegas Golden Knights võitis esmakordselt Stanley karika

Vegas Golden Knightsi eest viskas Mark Stone kolm väravat, tabamuse said kirja ka Nicolas Hague, Alec Martinez, Reilly Smith, Mike Madio, Ivan Barbashev ja Nicolas Roy. Panthersi kaks viimast väravat kirjutasid oma nimele Sam Reinhart ja Sam Bennett.

2017. aastal asutatud Golden Knightsile oli see esimeseks Stanley karika võiduks. Klubi jõudis finaali ka debüüthooajal, toona jäädi otsustavas seerias alla Washington Capitalsile.

„Uskumatu. Vaatan oma tiimikaaslastele otsa... See on minu elu üks hullumeelsemaid tundeid praegu,“ rõõmustas kübaratrikiga hakkama saanud Stone TNT vahendusel. „See, et saime 25-30 parima sõbraga koos sellega hakkama, teeb kõik veel erilisemaks.“