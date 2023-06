OHUTUSINFO | Rallikülastaja kohustuslik lugemine ehk turvalisuse meelespea

VÕTKE RAHULIKULT JA JÄLGIGE RALLI AMETLIKKE INFOKANALEID. Planeerige oma liikumisi piisava ajalise varuga. Teedel liigub palju autosid, arvestage võimalike seisakutega, parkimisele kuluva ajaga ja jätke piisav varu ka sobiva vaatamiskoha leidmiseks. Ametlik ralli raadio on operatiivseim kanal info saamiseks ummikute, võistluse seisakute, parkimise jne kohta.

ETTEVAATUST RISTMIKEL. Enamasti suletakse ristmikel haru, kuhu võistlustrass ei lähe, turvalintidest moodustatud „ümbrikuga“. Paljud arvavad, et sellise ümbriku taga on ohutu seista - see on täiesti VALE! Sõitja võib kasutada „ümbrikut“ pidurdusmaaga eksimisel nn ohutuks väljasõidualaks ning auto võib läbida pärast „ümbrikut“ veel kümneid meetreid - näiteks pidurite rikke korral.

AUTODE VAHE POLE ÜHESUGUNE. Kuigi üldjuhul stardivad autod minutiliste pauside järel, ei pruugi kiiruskatse lõpuosas see vahe enam selline olla. See on tingitud võistlejate erinevast kiirusest, tehnilistest probleemidest jne. Ärge kunagi eeldage, et võistlusauto möödumise järel on teil tee ületamiseks aega vähemalt minut.

TEE ON SUHTELINE MÕISTE. Autoralli kiiruskatsel pole tee sugugi üheselt mõistetav suurus. Autod võivad näiteks kurve lõigates ka teelt lahkuda ja teeperves peituvad „üllatused“ nende suunda ootamatult muuta.

RALLI LADUS KÄIK SÕLTUB TEIE KÄITUMISEST. Kõigi turvatöötajate korraldusi tuleb täita tingimusteta. Kui neilt või nullautodelt laekub korraldajale info, et kiiruskatset ei saa ohutult läbi viia, jäetakse see lihtsalt ära. Kui te näete ohtlikult käituvaid pealtvaatajaid, siis aidake neid korrale kutsuda.

AITA MÕISTLIKULT. Kui auto vajab teele tagasi saamiseks abi, siis aidake võistlejaid läbimõeldult. Keegi aitajatest peaks suunama abistajaid ning jälgima ümbrust ka ohutuse tagamiseks. Arvestage sellega, et võistlejad on väljasõidu tõttu närvilised ning nende vaateväli on autos piiratud. Lapsed ei tohiks abistamises osaleda.