Vaikimisel lõpp. Ärritunud Mbappé lükkas ümber jutud Real Madridi ihalusest

Ajaleht L'Equipe kirjutas täna, et allikate sõnul ei kavatse Mbappé senise tööandja Pariisi Saint-Germainiga (PSG) uut lepingut sõlmida. Väidetavalt jõudis nendeni koopia kirjast, milles Mpabbé teatas, et lahkub lepingu lõppemisel klubist.

Ajaleht Le Parisen kirjutas omakorda, et Mbappé soovib veel sel suvel Real Madridi suunduda. 2018. aasta maailmameister kavatseb kasutada ära Karim Benzema lahkumist Hispaaniast, et proovida nüüd Madridis lepingut sõlmida, märkis ajaleht.

„VALED,“ kirjutas Mbappé õhtul oma Twitteri kontol, vastates Le Pariseni artiklile. „Teisalt, mida suurem vale, seda kergemini see lendu läheb. Olen juba öelnud, et jätkan järgmisel hooajal PSG-s, kus olen väga õnnelik.“

Juhul kui Mbappe lahkuks, oleks see PSG-le järjekordne valus hoop, sest hiljuti jäid nad ilma USA liigasse kolinud Lionel Messist. Liiatigi on Mbappe parim mängijaiga alles ees ning ta on sündinud Pariisi külje all. PSG ja Mbappe on üheskoos võitnud viis Prantsusmaa liiga tiitlit, ent täistabamust meistrite liigas neil veel pole. Ründaja on seni PSG särgis löönud 260-s matšis lausa 212 väravat.