Ralliportaal: WRC-sari töötab välja täiesti uut kategooriat

WRC-sarjal on küpsemas plaan võtta eeskuju Le Mansi 24 tunni võidusõidust, kus alates 2012. aastast eksisteerib võistlusklass nimega Garage 56, mis võimaldab uute autotehnoloogiate testimiseks rajale tulla ka prototüüpidega, kirjutab mainekas ralliportaal DirtFish.

Täiesti uue WRC kategooria – mis oleks pigem tugi- kui põhiklass – täpsed üksikasjad jäävad kindlalt vaka alla ning mõned eitavad endiselt plaani olemasolu, ent allikate väitel on projekt juba osaliselt töös, märgib portaal.

„WRC on kõige asjakohasem motospordiala terves maailmas. Me võtame visuaalselt identsed autod sellistele, mida sina ja mina ostame, ja testime neid maailma kõige ekstreemsemates kohtades,“ ütles üks allikas DirtFishile.

„Ralli MM-sarja üleminek hübriidile tuli liiga hilja – me teame seda. [Toyota meenutas hiljuti], et hübriid on olnud nende valikus juba alates 1990. aastate lõpust, aga meie (WRC -toim) jõudsime sinna alles 2022. aastal!“