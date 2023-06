Eesti – Belgia EM-valikmängule on soetatud 9000 piletit

Et valikmängule on oodata enam kui 10 000 pealtvaatajat, soovitab jalgpalliliit kõigil huvilistel osta pääse varakult eelmüügist – nii on võimalik valida meelepärane istekoht ja parim hind.

Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel tuletab meelde, et sujuvaks sissepääsuks tasub varuda aega ning jälgida piletile märgitud informatsiooni. „Kõige olulisem on aja varumine ning pileti- ja turvakontrolliks valmistumine – nii säästate enda ja teiste aega,“ ütles Sirel.

Piletikontrolliks tuleb pääse varakult välja otsida. Kui pilet on telefonis, tuleb skannimisel arvestada, et telefoni ekraani heledus oleks keeratud maksimumini ja telefoni ekraan oleks terve (katkise ekraani puhul on ruutkoodi lugemine raskendatud). Samuti tuleb piletit lugejasse näidata nii, et terve pilet on ekraanil, mitte eraldi suurendada triip- või ruutkoodi. Noorte seas on populaarne telefoni ekraani värvide tagurpidi keeramine, kuid sel juhul lugeja ei tööta ehk siis edukaks piletikontrolliks tuleb telefoni ekraani värvid panna tavarežiimile.

20. juunil kell 19 avatakse A. Le Coq Arena festivaliala, kus esineb Stefan, avatud on toitluskoht Amps Arena ja VLND Burger, kohal on ABC Motors ja toimub palju muud huvitavat. Kell 21 algab koondiste mängueelne soojendus ja kell 21.30 rivistus, hümnid kõlavad kell 21.30. Kohtunik annab avavile kell 21.45. Mängu esitleb EJLi suurtoetaja Coolbet.

Elron paneb käiku lisarongid

„Eesti-Belgia valikmängule jalgpallis oodatakse pealtvaatajaid üle Eesti. Meie jaoks on oluline, et ka kaugemalt tulijad saaksid mängule tulemiseks kasutada kiiret rongisõitu ning ei peaks muretsema Tallinnas parkimiskoha leidmise pärast,“ ütles Elroni müügijuht Ronnie Kongo. „Seepärast kasutame mängule jõudmiseks sobivatel kellaaegadel suuremaid ronge ning lisasime Tartu ja Keila suundadele ka hilisemad väljumised, et kõik saaksid mängu lõpuni vaadata ja jõuaksid mugavalt ning turvaliselt koju.“