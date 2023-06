Davis Cupi koondis Küprosel | Eesti üritab pääseda „mudaliigast“. Ivanov: Lajali tulemused räägivad enda eest

„Mõlemad tiimid on suhteliselt nõrgad. Nii San Marinol kui ka Montenegrol on ainult koondise esinumbritel ATP edetabelikoht, mis on samuti madal. Eesmärk on alagrupi võit. Sel juhul peame mängima kõrgemale tasemele pääsemiseks play-off´is teises tugevusgrupis viimaseks jäänud koondisega. See toimuks järgmine aasta,“ selgitas Ivanov.