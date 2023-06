DELFI VIDEO | Jetisõidu iseärasused ja väiksed saladused. Üpraus: MM-tiitli kaitsmine mulle lisapingeid ei pane

„Tunnen end nüüd vabamalt. Kui möödunud aastal ma hoidsin end raja peal väga palju tagasi, et mitte sõiduvigu teha, siis sel on mu eesmärgiks minna vabalt peale ja sõitu nautida. Paljud naised on öelnud, et ma tõin meie sporti meesteliku agressiivse sõidu, mida nad on nüüd ka õppinud. Kindlasti on nad sel aastal kiiremad ja läheb põnevaks, aga ma olen lootusrikas ja ma arvan, et tuleb äge hooaeg!“ ütles Üpraus.