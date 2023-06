Kohtuvaidlus ja surmaähvardused. Mängijat rünnanud fänn võttis suurklubilt võimaluse tõusta kõrgliigasse

Sel nädalal tegi Prantsusmaa jalgpalliliit otsuse, et kohtumist lõpuni ei mängita ja Rodez saab kirja 1 : 0 võidu. See oli halb uudis kahele klubile. Bordeaux jääb tabelis kolmandaks ehk nad mängivad ka järgmisel hooajal Ligue 2-s. Lisaks tõusis Rodez tänu võidule väljakukkumistsoonist üles ning uueks aastaks kukkus madalamale liigatasemele Annecy.

Seis on siiski segane. Bordeuax klubi teatas, et nad kaebavad otsuse edasi Prantsusmaa olümpia- ja spordikomitee apellatsioonikohtusse. Samas on teise koha justkui kindlustanud Metz juba tähistanud tõusmist kõrgemale ja teeb valmistusi uueks hooajaks. „Tahame kaitsta oma õigusi ja lähtuda ausa spordi põhimõttest,“ teatas Bordeuax.

Osad Bordeuax fännid on oma viha välja valanud Buades' peale, kes nende meelest tuli neid provotseerima. Rodez klubi presidendi sõnul on jalgpalluri postkast täis surmaähvardusi. „Ta on vaimselt keerulises seisus, sest ta on saanud kõvasti surmaähvardusi. Meie klubi nime määritakse. Mida me ootame? Seda, et keegi tuleks ründaks teda noaga?“ palus klubijuht asjaosalistel rahu.