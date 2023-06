DELFI VIDEO | Surmaorg ootab! Kuumakambris 40-kraadise palavikuga jooksev Rait Ratasepp kõnnib Eesti eriväelaste jälgedes

Õues on õhutemperatuurid kerkinud üle 20 kraadi. Tavainimese jaoks on sellistes tingimustes jooksmine paras väljakutse. Ultratriatleet Rait Ratasepa jaoks on seda aga vähe. 25. juuni varahommikul hakkab ta jooksma maailma kõige kuumemas paigas ehk Surmaorus. Selleks valmistumisel on Emajõe kaldal Tartu Ülikoolis spetsiaalselt Ratasepa jaoks sisse lülitatud kuumakamber, kus temperatuur on 40 kraadi ringis.