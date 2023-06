KOMMENTAAR | „Tennise noor generatsioon, kasvatage endale munad!“

Djokovic kirjutas ennast Prantsusmaa lahtistel suurte tähtedega ajalukku, kui temast sai ajaloo esimene meestennisist, kes on võidutsenud 23 suure slämmi turniiril. Tõsi, ajaloo parimaks mängijaks ei saa teda veel tituleerida, kuna Serena Williams on naiste seas kokku korjanud samuti 23 ja Margaret Court 24 tiitlit.

Iga aasta alguses küsitakse tenniseringkondades ühte ja sama: „Kas nüüd on uue generatsiooni aeg särada, võita slämmitiitleid ja ise maailma valitseda?“ Siiani on sellele küsimusele olnud ühene vastus, mis on karm, aga samas loogiline. Sellist ajajärku, kus tennisemaailma tipus on kolm niivõrd talendikat mängijat nagu Rafael Nadal, Novak Djokovic ja Roger Federer, ei ole varem olnud ja ei tule suure tõenäosusega enam kunagi.