OTSE DELFI TV-s | Vägev kergejõustikuõhtu Jõhvis! Nazarov jooksis Eesti rekordi, Čeh heitis Sloveenia rekordi

Saja meetri jooksus võtab taas Marek Niidule kuuluva Eesti rekordi (10,19) sihikule Karl Erik Nazarov, kes on tänavu läbinud distantsi 10,34 sekundiga, mis on võrdne ka tema poolt mullu joostud Jõhvi staadioni rekordiga. Parima isikliku rekordiga (10,27) on Jõhvis Brasiilia sprinter Lucas Rodrigues da Silva, kes on peafavoriit ka 200 meetri jooksus, kus tema tippmark on nii hea kui 20,37 sekundit. Kiireid aegu ja kõrgeid reitingupunkte jahtiv Nazarov teeb samuti kaasa mõlemad distantsid. Stardis on ka välejalad Sambiast ja Hollandist ning Eesti ja Läti sprinterid.