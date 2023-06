Kümnevõistluse maailma kõigi aegade edetabeli esi-50 hulgas on koguni 30 atleeti, kelle isiklike rekordite summa on üle 9000 punkti. Ent kümnevõistluses on seda piiri ületada suutnud ainult neli meest. Potentsiaali on paljudel, väga vähesed suudavad end ühe võistluse käigus nii suurepäraselt realiseerida. Põhjalikult arvudesse kaevudes leiab nii mõndagi põnevat. Näiteks kõige väiksem realiseerimisprotsent (78,8%) kuulub... ühele eestlasele. Ja potentsiaalilt kõigi aegade viies atleet (rekordite summa 9362) piirdus tegelikkuses 8626 punktiga ega mahu isegi esimese 30 sekka.