Maohammustuse järel haiglasse sattunud Bö: äkki saan supervõimed nagu Ämblikmees

30-aastane Bö tegi oma Kongvingeris asuvas kodus aiatöid, kui teda hammustas rästik. Sportlase meenutusel ta ei pannud seda alguses tähelegi. „Tuppa minnes nägin, et mul jalg on verine. Mul oli säärel kaks torkehaava. Panin sellest üks pluss ühe kokku,“ muljetas Bö Norra ringhäälingule.

Mitmekordne maailmameister läks kiirabisse. „Minu eest hoolitseti hästi. Loodan, et see madu annab mulle samad võimed, nagu andis see ämblik Ämblikmehele,“ viskas nalja sportlane, kelle sõnul midagi hullu siiski polnud.